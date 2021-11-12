Есть устойчивый тренд снижения заболеваемости в Москве - Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об "устойчивом тренде снижения заболеваемости" в столице. Так, за последние пять дней освободилось около тысячи коек в ковидных госпиталях. "Это говорит об устойчивом тренде снижения заболеваемости", – заявил градоначальник в интервью каналу "Россия 1".

По мнению мэра, ключевую роль в улучшении ситуации сыграли нерабочие дни, объявленные Владимиром Путиным в начале ноября.

"Когда мы в прошлый раз говорили, мы говорили о том, что мы видим снижение заболеваемости, но это происходило на фоне нерабочих дней. Поэтому мы говорили, что надо подождать, как будет ситуация развиваться после того, как люди приедут из отпусков, вернутся на работу, учащиеся выйдут в школы и так далее. Мы видим уже на этой неделе, что реально снижается заболеваемость", – пояснил Собянин.