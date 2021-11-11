Введение QR-кодов в ресторанах будет фатальным для бизнеса - омбудсмен

Повсеместное введение QR-кодов для посещения ресторанов и других объектов общепита обернется фатальными последствиями. Оно приведет к долгосрочному падению выручки и как итогу – закрытию бизнеса, считает московский омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов.

"Даже 20-процентное падение выручки в долгосрочном периоде для ресторана фатально. Если в регионе привито 35% людей, как ресторан будет работать при 35% заполняемости? Никак не сможет работать. Это не магазин - у одного человека есть QR-код, у другого нет, но один может сходить за двоих в магазин, а в ресторане за двоих не поешь", - цитирует бизнесмена РИА Новости.

"Если все будут вакцинированы, то в рестораны будут ходить, но до того момента - пока не привито даже 50% населения - ресторан функционировать не сможет. Мера понятная, понятно, для чего она делается, но тогда надо ответить на вопрос - а что будет с общепитом?" – переживает Миронов.