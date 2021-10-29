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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Дмитрий Артюхов (2019) | Фото: yanao.ru

Артюхов выступил против объединения с Югрой и Тюменской областью

Объединение Ямало-Ненецкого автономного округа с Тюменской областью и Югрой не обсуждается, сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов.

По его словам, для всех регионов лучше, когда они развиваются самостоятельно. "Самое главное, что люди это не поддерживают. Северяне, югорчане и тюменцы уже привыкли жить, как они живут. Мне кажется, у нас неплохо получается", — сказал глава региона в эфире телеканала RTVI.

Артюхов отметил, что отношения Ямала с Тюменской областью и Югрой прошли "путь эволюции" от периода конфронтации до достижения договоренностей и соглашений, которые действуют уже 15 лет.

Напомним, в мае текущего года депутаты Тюменской областной думы отреагировали на предложения объединить регион с Югрой и Ямалом, передает корреспондент Накануне.RU.

Парламентарии высказали солидарность с коллегами из Ханты-Мансийского автономного округа, которые на заседании фракции "Единая Россия" утвердили резолюцию, согласно этому документу, существующий принцип независимости автономных округов от Тюмени полностью соответствует интересам жителей.

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Артюхов выступил против объединения с Югрой и Тюменской областью

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Теги: Артюхов, Югра, Ямал



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