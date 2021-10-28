28 Октября 2021
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Экономика В России
Коллаж, Владимир Путин, прилавки, продукты (2020) | Фото: Накануне.RU

Названа стоимость внедрения социальных сертификатов для малоимущих россиян

Программа электронных социальных сертификатов для малоимущих россиян в масштабах всей страны может потребовать дополнительно 428 млрд руб. ежегодно.

По оценке аналитиков НИУ ВШЭ, перераспределение этой суммы с действующих льгот на внедрение таких сертификатов также создаст мультипликативные эффекты в экономике – на 1 руб. роста потребительского спроса, обеспеченного сертификатом, придется 1,22 руб. прироста ВВП и 3,08 руб. роста выпуска продукции.

Как считают аналитики, введение механизма электронных продовольственных сертификатов положительным образом скажется на производителях пищевой продукции и позволит косвенно расширить объем поддержки сельского хозяйства на 20%, пишут "Ведомости".

Напомним, в начале 2021 года лидеры российских парламентских партий встретились с Владимиром Путиным. В нескольких вариантах они предложили ввести в России систему продовольственных сертификатов для малоимущих.

Напомним, ранее Минпромторг РФ выступил с предложением оказывать продовольственную поддержку некоторым категориям россиян, ежемесячно перечисляя им денежные средства, на которые они смогут купить продукты здорового питания.

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Названа стоимость внедрения социальных сертификатов для малоимущих россиян

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Теги: социальные сертификаты, продукты



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Ранее 17.02.2021 12:55 Мск Путин не исключил введения продуктовых сертификатов для малоимущих


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