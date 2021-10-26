Сотрудники уголовного розыска нашли актрису Светличную

Актриса Светлана Светличная найдена живой. Ее местонахождение установили сотрудники уголовного розыска, передают "Известия".

Артистку обнаружили в киностудии на улице Эйзенштейна, она участвует в съемках ТВ-шоу.

Напомним, родственники и ближайшее окружение артистки забили тревогу. По их словам, она пропала из своей квартиры и несколько дней не выходит на связь. У пожилой женщины также могут быть проблемы с памятью. При этом появлялись сообщения, что Светличная просто не хочет общаться с родственниками.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился разобраться в обстоятельствах исчезновения актрисы. Сообщалось, что к поискам присоединились сотрудники ГСУ СКР по Москве. По данным СМИ, водителя, который последним подвозил актрису Светличную перед ее исчезновением, привезли на допрос.