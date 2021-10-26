СКР присоединился к поискам актрисы Светланы Светличной по распоряжению Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился разобраться в обстоятельствах исчезновения актрисы Светланы Светличной в Москве.

Накануне родственники и ближайшее окружение артистки забили тревогу: она пропала из своей квартиры и несколько дней не выходит на связь. У пожилой женщины (81 год) также могут быть проблемы с памятью. Также появлялись сообщения, что Светличная просто не хочет общаться с родственниками. В любом случае, выйти с ней на связь никто не может.

"Светлана Афанасьевна неоднократно принимала участие в творческих встречах и торжественных мероприятиях с кадетами и молодыми следователями. Она всегда проявляет неравнодушие и отзывчивость в вопросах воспитания молодого поколения. И в этой ситуации ведомство также не может остаться в стороне от произошедшего", - говорится в заявлении СКР.

Сейчас к поискам пропавшей актрисы присоединились сотрудники ГСУ СКР по Москве.