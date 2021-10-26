СМИ: Водителя, подвозившего Светличную незадолго до ее исчезновения, доставили на допрос

Сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя, который последним подвозил актрису Светлану Светличную перед ее исчезновением. Об этом пишут "Известия".

По данным источника издания, мужчину доставили на допрос к следователям.

Напомним, родственники и ближайшее окружение артистки забили тревогу: она пропала из своей квартиры и несколько дней не выходит на связь. У пожилой женщины также могут быть проблемы с памятью.

При этом появлялись сообщения, что Светличная просто не хочет общаться с родственниками. Друг Светличной Иван Николаев сообщил РИА Новости, что она переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился разобраться в обстоятельствах исчезновения актрисы. Сообщалось, что к поискам присоединились сотрудники ГСУ СКР по Москве.