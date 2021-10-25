В Москве потеряли актрису Светлану Светличную

СМИ сообщили о пропаже в Москве 81-летней актрисы Светланы Светличной. "Московский комсомолец" со ссылкой на родственников сообщил, что сын артистки обратился в полицию, мол, мать не выходит на связь с 22 октября, в квартире, где она раньше жила, ее нет.

"Сейчас ведутся активные поиски Светличной. После травмы, полученной во время съемок (на пожилую даму упал софит), у Светланы Афанасьевны начались серьезные проблемы с головой, появились признаки деменции", - пишет издание.

В то же время РИА Новости со ссылкой на актера Николаева сообщает, что Светличная не пропала, а переехала ближе к родственникам, общаться на эту тему она не хочет.