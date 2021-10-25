В Екатеринбурге отменили поклонение Поясу Богородицы из-за ситуации с ковидом

В Екатеринбурге все-таки отменили поклонение Поясу Богородицы. Причиной стала непростая ситуация с коронавирусом.

Ранее планировалось, что с 26 по 31 октября в столице Урала состоится пребывание великой православной святыни – части Пояса Пресвятой Богородицы. В епархии даже начинали набор добровольцев для дежурства у ковчега.

Однако сейчас планы изменились – в области сложная ситуация с заболеваемостью ковидом.

"В связи с усложнившейся эпидемиологической обстановкой принято решение о переносе принесения в Екатеринбург ковчега с частью Пояса Пресвятой Богородицы на неопределенный срок", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Там добавили, что уточненная информация о прибытии святыни будет опубликована заранее.