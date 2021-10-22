В Екатеринбурге не стали отменять поклонение Поясу Богородицы на фоне "коронавирусных" рекордов

В Екатеринбургской епархии объявили о наборе добровольцев для дежурства у ковчега с частицей Пояса Богородицы в Храме-на-Крови. Поклонение решено не отменять, даже несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом в регионе.

С 26 по 31 октября добровольцы должны будут находиться рядом и оказывать необходимую помощь паломникам, в частности, помогать организовывать очередь к ковчегу и отвечать на вопросы.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции добровольцы, в первую очередь, будут заботиться о здоровье паломников - раздавать медицинские маски, измерять температуру, обрабатывать руки специальными средствами. А также следить за тем, чтобы все молящиеся соблюдали необходимые меры предосторожности", - сообщает Telegram-канал Екатеринбургской епархии.

Стоит отметить, что на этой неделе в Свердловской области был установлен рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом - 20 октября в регионе было выявлено 603 новых случая заболевания. Уже на следующий день он был побит - 610 заболевших. А сегодня на Среднем Урале подтвердились сразу 619 новых случаев ковида.