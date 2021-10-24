24 Октября 2021
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Коллаж, Россия, США, белоголовый орлан, бурый медведь (2021) | Фото: Накануне.RU

Госдеп США причислил россиян к "бездомным национальностям"

Госдепартамент США причислил россиян к "бездомным национальностям", которые не смогут получить американскую визу на территории своей страны. Это следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.
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Как пишет РИА Новости, перечень обновили 21 октября. Россияне значатся в нем в категории "Homeless Nationalities" ("Бездомные Национальности"). К ней относятся граждане государств, на территории которых нет американского консульства, а также тех стран, ситуация в которых, по мнению Штатов, не позволяет обрабатывать заявки на визы из-за сокращения дипломатического персонала.

В таком случае иностранцы должны получать американскую визу в других странах: в частности, россияне могут сделать это в столице Польши Варшаве. Помимо граждан РФ, в список попали жители Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена.

Напомним, на днях президент США Джо Байден обратился к американцам с призывом не беспокоиться о том, что Китай, Россия или какая-либо другая страна превзойдет Америку в военном отношении.

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Госдеп США причислил россиян к "бездомным национальностям"

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Теги: Госдеп, Россия, США, визы



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