На Южном Урале главу поселения подозревают в подлоге и превышении полномочий

В Челябинской области глава Дробышевского сельского поселения подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, подозреваемый в мае текущего года по просьбе местного жителя, осужденного к наказанию в виде исправительных работ, изготовил фиктивные документы о трудоустройстве последнего на работу по уборке территории.

Эти документы осужденный предоставил в службу судебных приставов для учета исправительных работ по исполнению приговора.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения и предъявят обвинение.