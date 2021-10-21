На Южном Урале главу поселения подозревают в подлоге и превышении полномочий
В Челябинской области глава Дробышевского сельского поселения подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.
По версии следствия, подозреваемый в мае текущего года по просьбе местного жителя, осужденного к наказанию в виде исправительных работ, изготовил фиктивные документы о трудоустройстве последнего на работу по уборке территории.
Эти документы осужденный предоставил в службу судебных приставов для учета исправительных работ по исполнению приговора.
В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения и предъявят обвинение.