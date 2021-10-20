20 Октября 2021
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Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Суд оставил без изменений приговор уральцу, который нанес адвокату 140 ударов топором

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге оставил без изменений приговор жителю Екатеринбурга Павлу Денисову, получившему серьезный срок за убийство.
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Напомним, летом этого года Свердловский областной суд приговорил Денисова к 14 годам колонии строгого режима за убийство своего знакомого адвоката Константина Янышева с особой жестокостью. Как показало расследование, 50-летний свердловчанин 20 раз ударил его стеклянной бутылкой по голове и нанес по телу не менее 140 ударов топором.

Кроме 14-летнего срока Денисову также были назначены ограничение свободы на 1,5 года и обязательство по выплате 1,5 млн руб. компенсации морального вреда вдове и сыну потерпевшего. После этого убийца решил обжаловать свой приговор.

Как сообщили Накануне.RU во Втором апелляционном суде в Петербурге, судебная коллегия по уголовным делам внимательно изучила материалы данного дела и выслушала участников процесса. По итогам рассмотрения приговор Свердловского областного суда в отношении Денисова оставлен без изменения.

Стоит отметить, что сам уралец своей вины так и не признал.

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Суд оставил без изменений приговор уральцу, который нанес адвокату 140 ударов топором

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Теги: адвокат, убийство, суд, приговор, Екатеринбург



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