В Оренбургской области суррогатным алкоголем отравилась 7-летняя девочка – она пила в компании сверстников

В Оренбургской области Следственный комитет расследует отравление суррогатным спиртом 7-летней девочки. ЧП произошло в Гайском городском округе.

В минувшее воскресенье в приемный покой детской городской больницы Новотроицка с диагнозом "отравление суррогатным алкоголем" привезли 7-летнюю девочку.

Проверка СКР показала, что девочка вечером на улице в компании сверстников употребила спиртосодержащую жидкость. По возвращению домой ее состояние ухудшилось. Сейчас девочку уже выписали из больницы, следователи продолжают проверку.

Напомним, минувшие две недели прошли под знаком массового отравления суррогатным алкоголем. В той же Оренбургской области такой жидкостью отравились более 60 человек, половина из них (35) умерли.

Также стало известно о смерти от суррогатного алкоголя 18 человек в Свердловской области.