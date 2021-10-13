13 Октября 2021
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прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: Puzkarapuz.ru

Советник Аксенова призвал невакцинированных "утопиться нахрен"

Очередной пример разжигания вражды к не вакцинированым от ковида гражданам явил генеральный продюсер АНО ТРК "Крым", советник главы Республики Крым Олег Крючков. Он написал пост в соцсетях о том, что непривитые не должны занимать больничные койки, которые должны предназначаться только для привитых.
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Крючков написал, что ситуация с ковидом очень тяжелая, врачи работают на пределе.

"Вы думаете вас обойдет? Не хрена! Вы умрете! Скорая не доедет, бригады на разрыв. Или вам просто не успеют дать кислород... Хотите умереть? Выберете способ легче: петля, газ, утопитесь нахрен! Не занимайте койки, если вам наплевать на свою жизнь! Уйдите сами или сделайте прививку!" - призвал Крючков.

Его пост удалил даже Facebook. Крючков обвиняет во всем "антиваксеров", а авторов возмущенных комментариев назвал "ботами". Но признал, что удовлетворен, особенно если кто-то после этого сделает прививку. Правда, такие заявления могут вызвать иную реакцию.

Ранее расправляться с невакцинированными гражданами призвали ряд чиновников, экспертов и медиаперсон. Главврач ГКБ №40 Екатеринбурга Александр Прудков призвал ввести "дискриминацию непривитых на государственном уровне", главный эпидемиолог Челябинской области Елена Кутрова и ведущий Дмитрий Киселев - не лечить бесплатно невакцинированных, член-корреспондент РАН Александр Лукашев - штрафовать их, а блогер Илья Варламов - "валить в тайгу". При этом заболеваемость имеет вероятностный характер, а адекватной статистики в России нет.

Как было показано, в августе и сентябре в регионах с наименьшей и наибольшей долей привитых заболеваемость и ковидная смертность никак не отличались, что свидетельствует о незначимости фактора вакцинации для их снижения.

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Советник Аксенова призвал невакцинированных "утопиться нахрен"

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Теги: вакцинация, ковид



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