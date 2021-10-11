11 Октября 2021
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Общество За рубежом
Павел Дуров (2014) | Фото:TechCrunch

Дуров назвал недооцененные вещи в жизни человека

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров в честь своего 37-летия назвал три недооцененных и семь переоцененных вещей в жизни человека.

В своем Telegram-канале бизнесмен написал, что в список недооцененных можно отнести сон, повышающий иммунитет, креативность и психологическое благополучие, а также одиночество, которое дает свободу для совершения духовных и интеллектуальных прорывов.

К переоцененным Дуров отнес большие города, которые являются источниками загрязнения, преступности и шума. Рестораны, по мнению владельца мессенджера, являются медленным и наименее эффективным способом питания, и посоветовал готовить дома, чтобы придерживаться здоровой диеты и контролировать ингредиенты. Дуров также считает переоцененной жаркую погоду, которая приводит к расслабленности, раку и быстрому старению, в то время как прохлада проясняет дух, тело и разум.

Дуров считает моду ненужной, а недвижимость ограничивающей выбор и "сомнительной инвестицией". Бизнесмен высказался за аренду, которая дает больше свободы передвижения.

Социальные сети, как считает бывший владелец "ВКонтакте" - непрерывный поток мусора, загромождающего умы, снижающие счастье и творческие способности.

Ранее Создатель "ВКонтакте" и Telegram опубликовал манифест о вреде потребления и пользе созидания.

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Дуров назвал недооцененные вещи в жизни человека

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Теги: Дуров, Telegram



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