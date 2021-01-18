18 Января 2021
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Общество Пермский край
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

В Перми ФАС не нашла нарушений в росте цен на КТ лёгких

Антимонопольщики не нашли нарушений в росте цен на компьютерную томографию (КТ) лёгких в частных клиниках Перми, сообщили Накануне.RU в краевом управлении ФАС.
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Напомним, жалобы на рост стоимости компьютерной томографии лёгких в частных медицинских клиниках Перми, а также на одновременное повышение цен на данную услугу во всех частных медучреждениях краевой столицы поступили в УФАС в октябре-ноябре 2020 г.

Сотрудники управления провели проверку в "Клинике Эксперт Пермь", "Медси -Пермь", ОП "Медицина АльфаСтрахования", "Пермь Томограф Про", "Правилах жизни", "Лечебно-диагностическом центре Международного института биологических систем – Пермь". Цены на КТ лёгких государство не регулирует, цена формируется в результате взаимодействия спроса и предложения. Само по себе увеличение цены не может свидетельствовать о нарушении антимонопольного законодательства.

По информации, полученной от частных клиник Перми, цены выросли, в первую очередь, из-за затрат на оказание услуги, а также необходимостью держать на высоком уровне качество обслуживания пациентов. Аппараты КТ, рентген-лаборанты вынуждены работать непрерывно. Работа в таком режиме влечёт расходы по текущему ремонту и покупке запчастей, увеличились расходы на коммунальные услуги. Также значительно выросли расходы на клининг.

"В результате анализа установлено, что такую услугу оказывают как государственные, так и частные медучреждения. Доля первых на этом рынке составляет более 50%, а максимальная доля частных медицинских клиник – менее 10%. Таким образом, ни одно из вышеуказанных частных медучреждений не доминирует на рынке КТ лёгких. УФАС не усмотрело в действиях частных медицинских клиник признаков установления монопольно высокой цены на услуги КТ легких", - сказал замначальника отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации Пермского УФАС Дмитрий Шилов.

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В Перми ФАС не нашла нарушений в росте цен на КТ лёгких

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Теги: КТ, частная клиника, УФАС по Пермскому краю



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