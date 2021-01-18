18 Января 2021
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карякин сергей васильевич победитель ралли дакар (2017) | Фото: Накануне.ru

Уральский гонщик Сергей Карякин намерен участвовать в "Дакаре" в следующем году

Уральский гонщик Сергей Карякин намерен принять участие в этапе "Дакара" в следующем году. Об этом стало известно во время сегодняшней пресс-конференции спортсмена в Екатеринбурге.

Напомним, по итогам ралли-марафона "Дакар-2021" Карякин и его штурман Антон Власюк финишировали на 17-м месте в зачете Т4.

Как рассказал Сергей, он пока не разговаривал со спонсорами насчет следующего года.

"Как вы знаете, у нас практически полностью поменялся состав спонсоров на 2021 год, и с одной стороны, это хорошо. У нас нет никаких недопониманий со спонсорами прошлых лет. Благодаря им у нас был результат, мы смогли выступить в этом году. Приоритеты людей сдвинулись, и в нынешней ситуации с коронавирусом они очень много делают, а я их полностью в этом поддерживаю", - заявил Карякин, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Сергей Карякин(2021)|Фото: ТАСС

По его словам, сейчас будут идти переговоры со спонсорами.

"Придется объяснить тот результат, который есть. Но могу честно сказать, что никакого негатива от них не было. Они говорят: молодцы, что боролись и с флагом на финише", - добавил гонщик.

Как рассказал Антон Власюк, пропустить год - это значит получить удар по опыту и знаниям. Поэтому планы на участие в "Дакаре-2022" есть.

"В этом году поняли, что с заводскими командами, а их было три, мы можем конкурировать. Мы показали достойный результат, выиграли 10-й спецучасток по времени. Нам не хватило совсем немного в подготовке техники. Нас подвела заводская деталь, которую мы не могли проверить - она сломалась, из-за этого мы потеряли много времени. Но бороться за пьедестал мы можем и с заводскими командами тоже", - отметил Власюк.

Напомним, ранее сообщалось, что Сергей Карякин мог пропустить нынешний этап "Дакара" из-за отсутствия средств.

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Уральский гонщик Сергей Карякин намерен участвовать в "Дакаре" в следующем году

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Теги: Карякин, гонщик, Дакар, участие



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