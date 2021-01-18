Уральский гонщик Сергей Карякин намерен участвовать в "Дакаре" в следующем году

Уральский гонщик Сергей Карякин намерен принять участие в этапе "Дакара" в следующем году. Об этом стало известно во время сегодняшней пресс-конференции спортсмена в Екатеринбурге.

Напомним, по итогам ралли-марафона "Дакар-2021" Карякин и его штурман Антон Власюк финишировали на 17-м месте в зачете Т4.

Как рассказал Сергей, он пока не разговаривал со спонсорами насчет следующего года.

"Как вы знаете, у нас практически полностью поменялся состав спонсоров на 2021 год, и с одной стороны, это хорошо. У нас нет никаких недопониманий со спонсорами прошлых лет. Благодаря им у нас был результат, мы смогли выступить в этом году. Приоритеты людей сдвинулись, и в нынешней ситуации с коронавирусом они очень много делают, а я их полностью в этом поддерживаю", - заявил Карякин, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, сейчас будут идти переговоры со спонсорами.

"Придется объяснить тот результат, который есть. Но могу честно сказать, что никакого негатива от них не было. Они говорят: молодцы, что боролись и с флагом на финише", - добавил гонщик.

Как рассказал Антон Власюк, пропустить год - это значит получить удар по опыту и знаниям. Поэтому планы на участие в "Дакаре-2022" есть.

"В этом году поняли, что с заводскими командами, а их было три, мы можем конкурировать. Мы показали достойный результат, выиграли 10-й спецучасток по времени. Нам не хватило совсем немного в подготовке техники. Нас подвела заводская деталь, которую мы не могли проверить - она сломалась, из-за этого мы потеряли много времени. Но бороться за пьедестал мы можем и с заводскими командами тоже", - отметил Власюк.

Напомним, ранее сообщалось, что Сергей Карякин мог пропустить нынешний этап "Дакара" из-за отсутствия средств.