В Норильске отпущены из-под ареста фигуранты дела о разливе дизеля

В Норильске изменена мера пресечения директору и главному инженеру ТЭЦ-3, проходящих по делу о разливе дизеля, сообщили Накануне.RU в Красноярском краевом суде.

Сегодня суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей директора Норильской ТЭЦ-3 Павла Смирнова, фигуранта дела о разливе дизельного топлива из резервуара Норильской ТЭЦ-3, и главного инженера ТЭЦ-3 Алексея Степанова.

"11 июня Норильский городской суд вынес Павлу Смирнову и Алексею Степанову меры пресечения – содержание под стражей. С тех пор эти меры суд продлял. Сегодня выяснилось, что оснований для продления стражи фигурантам дела нет, следствию в удовлетворении ходатайства отказано", - уточнили в инстанции.

Напомним, ранее завершено расследование уголовного дела о халатности в отношении экс-мэра Норильска Рината Ахметчина. Дело передано в Генпрокуратуру РФ. По версии следствия, Ахметчин, узнав об аварийном разливе нефтепродуктов из хранилища ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в "Норникель"), вовремя не ввёл режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, он не наладил работы по предотвращению попадания солярки в грунт и водоемы, что привело к усугублению ущерба, который был нанесен почве, рекам и озерам, считают в СК.