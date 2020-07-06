11 Октября 2020
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Политика Челябинская область Уральский ФО
законодательное собрание Челябинской области, заксобрание (2019) | Фото: Пресс-служба движения &quot;Зеленый город&quot;

Двинулись! Кампании в южноуральское заксобрание могут придать интерес новые партии

После состоявшегося плебисцита по поправкам в Конституцию остается вопрос проведения серии региональных кампаний по избранию глав субъектов, различных выборов в законодательные органы власти и муниципального уровня. Все это планируется провести в единый день голосования 13 сентября. Накануне.RU посмотрело за ходом политической кампании в одном из субъектов Уральского округа – Челябинской области – и сделало несколько предварительных выводов.

Первый и главный из них можно сформулировать уже сейчас – федеральный центр нынче в целом склонен к экспериментам (те же поправки в Конституцию), и на выборах также решил проявить максимальный так сказать либерализм. Впервые за очень долгое время к участию в кампании попробовали допустить (дали возможность через сбор подписей, если точнее) не только всем известные четыре парламентские партии, но и новые образования с новыми лицами и т.д.

Если все эти представители "За правду", "Партии прямой демократии", "Новых людей" и некоторых других смогут хоть как-то организоваться в регионах, оформить все положенные бумаги, собрать подписи и, естественно, провести хоть какую-то внятную избирательную кампанию, то российский политический ландшафт ждет изменения. Не скажешь, что кардинальное и радикальное, но все-таки – новые партии, новые люди и новые инициативы и смыслы взамен, условно говоря, порядком приевшихся лидеров "Единой России", "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР. С их традиционной риторикой и даже поведенческими характеристиками…

Но вернемся на Южный Урал, где в выборах в Законодательное собрание Челябинской области 13 сентября будет избираться новый состав депутатского корпуса. По 30 человек по партспискам и по 30 – в одномандатных округах области, что, разумеется, всегда было делом более креативным, дорогим и трудозатратным.

Сразу скажем, что у южноуральских парламентских региональных организаций в нынешнем году с выдвижением первых троек в списке не было ничего необычного. Как правило, это хорошо знакомые уже избирателям лица, выдвигавшиеся и прежде на кампаниях, либо выдвинувшиеся летом 2020 года в силу так сказать статуса и положения.

Судите сами – у "ЕР" список сформирован из губернатора Алексея Текслера, лидера "единороссов" Владимира Мякуша и детского омбудсмена Евгении Майоровой. Та же картина, кстати, наблюдалась пять и больше лет точно на таких же выборах в ЗСО и в региональном списке партии на выдвижение в Госдуму. Эти люди – "паровозы" и чистые номиналы, не собирающиеся работать в областном парламенте, скорее всего, это касается даже и Владимира Мякуша, которого больше года отправляют на какую-то другую должность – от сенатора до того же депутата Госдумы.

Но и у "эсеров" картина, мягко говоря, мало отличается от ситуации в "тройке" 5-летней давности. Депутат Госдумы Валерий Гартунг (стаж – 20 лет!), его заместитель по региональному отделению Василий Швецов, депутат ЗСО нынешнего созыва Ольга Мухометьярова. Люди все достойные и с опытом, но точно новичками в политике и "сфежими лицами" похвастаться не могут.

У ЛДПР в Челябинской области тоже не подошли особо креативно в текущем году к формированию партийного списка, его на выборах возглавит сам… Владимир Жириновский, который, понятно, вовсе не собирается уходить из Госдумы и работать в южноуральском ЗСО следующие пять лет. Номера два и три в региональном списке, правда, достались местным "соколам" - ими стали сегодняшний руководитель фракции в ЗСО Алексей Беседин и глава Курчатовского отделения партии в Челябинске Евгений Рева. Но в целом, как заявляют в южноуральском отделении ЛДПР, в список вошли прежде всего "люди труда", учителя, врачи и т.д., беда лишь в том, что их места в списке не сулят им в целом и общем обладания депутатскими корочками после 13 сентября. Но они, как говорится, включены и будут представлять партию ЛДПР на выборах.

КПРФ включило в состав своей тройки многолетних руководителей "регионалки", депутатов ЗСО Игоря Егорова, Константина Куркина и Михаила Махова, все трое работают и в нынешнем составе южноуральского парламента. Вроде все логично, однако, настоящий фортель "выкинул" Махов – он в 20 числах июня объявил, что не согласен с объявленным бойкотом голосования по поправкам в Конституцию и… вышел в принципе из партии. Объявив, что будет голосовать за предложенные поправки в Основной закон, что, напомним, в целом противоречит позиции КПРФ.

Впрочем, говорят, Михаил Махов не долго оставался беспартийным и буквально через несколько дней объявился в списке новой созданной партии "Зеленая альтернатива" (чуть ли не лидером её является известный художник Вася Ложкин).

Чего тут больше – позы и позиции – наверное, скажет избиратель 13 сентября, но как громкий PR-ход, Махову, безусловно, "зачёт". Все понимают ведь, что можно было тихо и спокойно сходить себе на растянутое на неделю голосование по поправкам в Конституцию, проголосовать, как велит сердце и разум и остаться в КПРФ в списке.

В общем, подобного рода "финт" депутата Михаила Махова можно смело объявить наиболее интересным событием в избирательной кампании нынешнего года в Челябинской области, за исключением, разумеется, диких цифр и скандалов у "единороссов", которые по результатам праймериз продолжают обвинять друг друга в жульничестве и подтасовках…

Видимо, стоит отметить и "старейшую" для Челябинской области партию, её представительство точнее, мы имеем в виду "Яблоко", которая нынче также идет на выборы в Законодательное собрание. Представительством в региональных законодательных органах власти "Яблоко" в последнюю пятилетку похвастаться не могло, тому были причины как внутренние, так и внешние. Но теперь с новым лидером Ярославом Щербаковым "яблочники" вновь готовы штурмовать стены областного парламента на улице Кирова и надо сказать, подошли к делу "с огоньком", предложив нестандартные решения и ходы.

Начать с того, что единый список "регионалов" возглавит нынче сам Щербаков, а дальше он распадается на целый пул кандидатов по территориям. Кандидатов, среди которых есть очень интересные фамилии, получившие известность лишь в последнее время. Скажем, по одной из территорий в Калининском районе Челябинска выдвигаться будет Алексей Севастьянов, экс-омбудсмен Челябинской области, до того работавший в двух созывах городской думы и пытавший счастья на выборах в Госдуму в 2016 году. В Железнодорожном округе от "Яблока" выдвигается лидер движения "Стоп-ГОК" Василий Московец, а с ним вместе в другой территории Челябинска выдвигается и Гамиль Асатуллин.

Что нужно отметить – Севастьянов, Московец и Асатуллин являются фигурантами уголовных дел, по экс-омбудсмену даже прозвучал приговор первой инстанции, он будет оспорен.

"Конечно же, мы знаем обо всех этих судебных процессах в отношении наших кандидатов. Подчеркну – у нас в стране действует презумпция невиновности человека, а сами процессы многим кажутся излишне политизированными. Поэтому этих людей никто по закону не лишал пассивного избирательного права, мы считаем их достойными выдвижения и борьбы за мандаты депутатов областного парламента", - прокомментировал в беседе с нами Ярослав Щербаков ситуацию.

Партия "За правду", фронтменом которой выступает писатель Захар Прилепин, в Челябинской области заявила в первую "тройку" собственно её создателя, а также члена центрального политсовета, экс-депутата городской думы Дмитрия Довженко и руководителя регионального отделения Дмитрия Довбню.

В южноуральской "Родине" с предыдущей избирательной кампании в общем-то произошли также косметические изменения, первым в списке идет руководитель местного отделения (и, очевидно, главный финансист) Сергей Смышляев, вторые и третьи места поделили соответственно известный в Челябинске спортсмен-каратист Олег Строгонов и руководитель областного отделения организации "Боевое братство" Сергей Углев.

Довольно оригинальными оказались внутренние договоренности внутри южноуральской "Партии Роста", представители которой также намерены прорваться в ЗСО. Судя по всему, первая тройка партии, которую на общероссийском уровне возглавляет уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, сейчас выглядит так: Валихан Тургумбаев, действующий депутат Законодательного собрания и руководитель южноуральского регионального отделения, Сергей Селещук, депутат городской думы Челябинска, номер третий – Иван Клушин.

Любопытная подробность – депутат и известный предприниматель в Миассе Тургумбаев на протяжении последних лет испытывает серьезное давление по бизнесу от правоохранительных органов, к нему были и есть претензии. Депутат городской думы Челябинска Селещук стал в общем-то известен широкой публике после возбуждения уголовного дела против бывшего мэра Евгения Тефтелева, якобы именно Селещук стал основным свидетелем по делу о взятке градоначальнику в декабре 2019 года. После дачи показаний Селещук был немедленно отпущен и поменял статус на свидетеля, но при этом его практически сразу исключили из "Единой России", так что резонно он подался в "Партию Роста".

Напомним, что уголовное дело против Тефтелева и другого чиновника городской администрации Челябинска стало сенсацией под занавес прошлого года, потому что Тефтелев – ближайший сподвижник и протеже экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Против которого также то возбуждали, то отменяли уголовное дело, сегодня Дубровский судится за свое честное имя с российским ФАС (и его региональным отделением) по обвинению в сговоре на дорожных работах. В любом случае показания Селещука в этой истории против Тефтелева и прочих чиновников, можно сказать, послужили приводным ремнем для преследования этого лица, а не исключено, что в будущем – и еще кого-нибудь.

Не очень понятна ситуация с формированием первой тройки в Челябинской области у региональных отделений партий типа "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" (РППСС), "Зеленой альтернативой" и "Партией прямой демократии". Много говорилось об их создании и открытии отделений на местах, по факту же никакой видной невооруженному глазу работы и функционирования этих структур на Южном Урале не зафиксировано.

Как удалось выяснить, представители партии "Коммунисты России" в Челябинской области также включили в свой список несколько известных челябинцев, попали туда и представители движения "Стоп-ГОК". В этом смысле такие кандидаты от "Коммунистов России" будут прямо конкурировать на выборах с кандидатами "Яблока", если, конечно же, сумеют собрать подписи и будут допущены.

"Вообще строго говоря, после скандалов на праймериз той же "Единой России" и количества людей, которые считают, что их банально "кинули", на выборах может произойти всякое. Может начаться бойня, потому что умудрились кинуть ресурсных кандидатов в том числе с деньгами, связями и т.д.", - говорит Андрей Лавров, политолог и представитель "Агентства политических и экономических коммуникаций".

Грубо говоря, не поставленные в список на проходное место кандидаты от "Единой России" могут заняться самодеятельностью и попробовать выиграть выборы не как представители своей бывшей партии, а как одномандатники. Либо – как представители другой политической силы, благо, мы выше перечислили еще даже не всех "поименно".

"Думаю, что, учитывая самый негативный сценарий, губернатор Алексей Текслер решил все-таки возглавить список "ЕР" на предстоящих выборах. Да, он при этом вынужден будет поделиться с партией и своим авторитетом, и собственным рейтингом – ну, а что делать? Повторюсь, что различного рода затаивших обиду на партию ресурсных кандидатов сейчас как никогда много и если они вдруг начнут массово идти на выборы, на результатах это скажется плачевно", - дополняет Лавров.

Но есть и другой вариант развития событий, на что нам указал Ярослав Щербаков.

"Дело в том, что в нынешнем году из-за пандемии по закону разрешено до половины подписей кандидатам собирать в электронном виде через сайт "Госуслуги". Вы думаете, эта функция на сайте работает? Нет, и теперь мы намерены подать жалобу, и если надо будет – судиться с избирательными комиссиями, Роскомнадзором, другими инстанциями", - отмечает Щербаков. Собрать подписи в поддержку своих кандидатов в ситуации жестких карантинных мер просто нереально, "Яблоко" рассчитывало сделать это частью в электронном формате.

"Но функция на "Госуслугах" не работает или работает настолько "криво", что говорить о каком-то сборе подписей не приходится. В результате мы и остальные "малые", непарламентские партии, которым необходимы подписи, остаются ни с чем", - говорит "яблочник".

В свою очередь политолог Лавров отмечает, что, несмотря на вроде бы заявленное желание представителей многих как раз "малых" партий участвовать в кампании, по факту никакой активности их представители не проявляют. И, очевидно, уже не проявят.

"Скорее всего это будет самая скомканная, "быстрая" избирательная кампания, и, в таком случае, попасть в новый состав Законодательного собрания имеют только те, кто в нем и присутствует. Возможно, я не говорю точнее, если будет на то воля регионального штаба по выборам, дадут мандат кому-то из новых и "малых". В таком случае, наверное, это будет все-таки прилепинская "За правду", но точно ничего пока неизвестно", - говорит политолог.

Остается добавить, что прием подписей от политических партий и их представителей для желающих участвовать в выборах в Законодательное собрание Челябинской области продолжится до 15 июля. Менее чем через две недели можно будет точно перечислить участников процесса и прикинуть распределение мест в будущем южноуральском парламенте.

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Двинулись! Кампании в южноуральское заксобрание могут придать интерес новые партии

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Теги: Алексей Текслер, Владимир Мякуш, Валерий Гартунг, Ярослав Щербаков, Василий Московец, Борис Дубровский, Евгений Тефтелев, партии, выдвижение, выборы



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