На борту лайнера, где выявлен коронавирус, находится 24 россиянина – посольство РФ в Японии

На борту круизного лайнера "Diamond Princess", где были выявлены носители уханльского коронавируса, находится 24 россиянина. Об этом со ссылкой на посольство РФ в Японии сообщает ТАСС. Ранее СМИ сообщали о двух гражданах России на борту корабля.

"МИД Японии информировал посольство, что на борту круизного судна находятся 24 гражданина РФ. Посольство находится в тесном контакте с МИД Японии и японским Минздравом по этому вопросу, и держим ситуацию на контроле. Граждане РФ на судне обеспечены питанием и медицинской помощью", - отметили в посольстве.

Всего на борту лайнера находится порядка 3700 человек, включая экипаж. Первым, у кого выявили коронавирус, стал 80-летний пассажир из Гонконга.

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Катсунобу Като заявил на пресс-конференции, что 273 человека из числа пассажиров и членов экипажа, имевших тесный контакт с мужчиной, сдали анализы. Оказалось, что заражены еще 10 человек в возрасте от 50 до 80 лет. Они были признаны инфицированными и отправлены в больницу. Министр добавил, что ни у одного из инфицированных нет вызывающих опасение симптомов.

Правительство Японии потребовало, чтобы все пассажиры (граждане 54 стран) и экипаж лайнера оставались на корабле еще две недели. В среду, 5 февраля, к лайнеру подойдет судно, которое доставит запасы продовольствия и других необходимых вещей.