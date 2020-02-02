В Чите китаец, у которого нашли коронавирус, пожаловался на плохое лечение. О болезни он узнал из СМИ

Минздрав РФ проведет проверку жалобы гражданина Китая с коронавирусной инфекцией на плохое лечение. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай, передает корреспондент Накануне.RU.

Издание "Чита.Ру" опубликовало текст обращения китайца, который был госпитализирован с коронавирусом. Он сообщил, что "всего лишь кашляет", и что врачи не говорят ему о том, что он заражен, ему не дают результаты анализов. Также мужчина сообщил, что узнал о своей болезни из новостей.

"Если я действительно заражен, я хочу перед всеми извиниться, мне, возможно, не следовало никуда ехать, я лишь взял своего ребёнка и жену и поехал отдыхать в Китай. Я не знал, что могу заразиться. Несмотря на результат, надеюсь на помощь, так как мой ребенок температурит и у него понос – из китайских новостей я понял, что это очень опасно, но условий в больнице, в которой мы находимся, недостаточно для нашей реабилитации", - заявил он.

Китаец обвинил врачей в том, что они не работают, и заявил, что в аналогичной ситуации в КНР врач находится 24 час рядом с пациентом, так как состояние больного может внезапно ухудшиться, к тому же могло потребоваться необходимое оборудование.

"Я надеюсь, что моему ребенку смогут помочь. Моя дочка русская, ей всего лишь два года, она совсем маленькая. За одну неделю у нас взяли кровь на анализы шесть раз, но так и не дали ни одного результата", - высказался он.

Ситуацию уже прокомментировали в правительстве Забайкалья. По информации главврача больницы, где находится пациент с коронавирусом, Сергея Юрчука, состояние пациента удовлетворительное, он получает противовирусную и дезинтоксикационную терапию. Больной на выходных регулярно осматривался врачами дежурной смены. Бокс площадью 23 квадратных метра оборудован в соответствии с санитарными нормативами, обеспечен отдельной системой вентиляции, которая работает в автоматическом режиме.

"Бокс располагается на первом этаже, светлый, теплый. В нем есть отдельный санузел и горячая вода. Обязательно проводится трехразовая уборка помещения. Питание у пациента четырехразовое, соответствует требованиям по калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов", - отметил Сергей Юрчук.

Ребенок и женщина, с которыми гражданин КНР активно контактировал, размещены в больнице на аналогичных условиях. У женщины есть рация, н случай вызова медперсонала. Ребенка сегодня осмотрела заведующая кафедрой детских инфекций ЧГМА, доктор медицинских наук Наталья Мироманова.

Лечение было откорректировано.