28 Декабря 2020
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Общество В России
алиса фрейндлих, актриса (2011) | Фото:kinopoisk.ru

Фрейндлих неделю лечилась от коронавируса дома

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Алиса Фрейндлих в течение недели лечилась от коронавируса дома.

Как сообщил представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России, до госпитализации у Фрейндлих было очень небольшое поражение легких.

Сейчас поражение легких у актрисы большое, она находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что 86-летняя Фрейндлих уже несколько дней находится в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы им. Соколова в Петербурге.

Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное. Также уточняется, что Фрейндлих находится не на ИВЛ, а на кислородной поддержке.

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Фрейндлих неделю лечилась от коронавируса дома

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Теги: Алиса Фрейндлих, коронавирус



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Ранее 28.12.2020 12:14 Мск Алиса Фрейндлих находится в реанимации с коронавирусом

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