Фрейндлих неделю лечилась от коронавируса дома

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Алиса Фрейндлих в течение недели лечилась от коронавируса дома.

Как сообщил представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России, до госпитализации у Фрейндлих было очень небольшое поражение легких.

Сейчас поражение легких у актрисы большое, она находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что 86-летняя Фрейндлих уже несколько дней находится в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы им. Соколова в Петербурге.

Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное. Также уточняется, что Фрейндлих находится не на ИВЛ, а на кислородной поддержке.