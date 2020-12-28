28 Декабря 2020
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алиса фрейндлих, актриса (2011) | Фото:kinopoisk.ru

Алиса Фрейндлих находится в реанимации с коронавирусом

Актриса театра и кино Алиса Фрейндлих попала в реанимацию инфекционного отделения 122-й больницы им. Соколова в Петербурге. Предположительно, у нее коронавирус, обширное поражение легких, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, 86-летняя актриса находится в больнице уже несколько дней. Ближайший спектакль в БДТ с ее участием, который должен был состояться 28 декабря, отменен.

О том, что Фрейндлих заболела коронавирусом, на своей странице в Facebook также сообщил петербургский историк, исследователь архивов Константин Богуславский.

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Алиса Фрейндлих находится в реанимации с коронавирусом

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Теги: Алиса Фрейндлих, коронавирус



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Развитие сюжета:

Ранее 28.12.2020 15:37 Мск Фрейндлих неделю лечилась от коронавируса дома

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