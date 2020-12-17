Путин высказался за всеобщую вакцинацию, но сам до сих пор не привился

Владимир Путин рассказал, почему до сих пор не привился от коронавируса. "Всех призываю относиться самым внимательным образом к рекомендациям специалистов. Специалисты говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. До таких, как я, вакцины пока не добрались. Я человек законопослушный, и пока этой вакцины не поставил. Но обязательно это сделаю, как только это станет возможным", - отметил он в ходе пресс-конференции.

Также президент высказался в пользу проведения массовой всеобщей вакцинации. "Наша вакцина эффективна и безопасна, никаких причин не вакцинироваться нет. У нас не хватает оборудования для производства вакцины. Нужны соответствующие заводы, предприятия, оборудование. Думаю, уже в следующем году у нас будут миллионы доз вакцины", - подчеркнул Владимир Путин. Часть вакцины будет производиться на площадках других государств, но это не повлияет на вакцинацию в России.