Эксперты определились с победителем дизайн-проекта "умной" остановки для Екатеринбурга

В Екатеринбурге определились с лучшим дизайном остановочных пунктов, которые будут размещены по всей территории уральской столицы. Победителем стал дизайнер Алексей Быков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

В открытом конкурсе могли участвовать как отдельные профессионалы – дизайнеры, архитекторы, градостроители, студенты профильных вузов, – так и авторские коллективы.

Напомним, что проект-победитель должен был определиться еще 20 ноября, однако жюри не смогли определиться. Незадолго до этого, администрация Екатеринбурга представила пять самых выдающихся работ, в числе которых проекты от RASKconstruction, DIMEDIA, Ростелекома, группы компаний "Элефант" и дизайнера Алексея Быкова.

При разработке дизайна, авторы должны были не только придерживаться единой стилистики и цветового решения, но и обеспечить доступность маломобильным группам населения, а также предусмотреть устойчивость, как к различным погодным условиям, так и к проявлению вандализма. Помимо этого на "умных" остановках должны быть размещены Wi-Fi-роутеры и зарядки мобильных устройств с USB-портами.

Сами остановочные пункты будут оборудованы табло с информацией о прибытии транспорта, интерактивным экраном для работы со справочной системой, сервисом вызова служб экстренной помощи, транспортными картами "ЕКАРТА", средствами звукового оповещения, видеонаблюдением и другим высокотехнологичным оборудованием.

"Алексей Быков представил на конкурс два варианта дизайна остановочных пунктов, из которых жюри выбрало тот, где основной отличительной особенностью является полигональный элемент кровли. Очень надеюсь, что к своему 300-летнему юбилею Екатеринбург получит целую сеть комфортных и высокотехнологичных остановочных пунктов, которые значительно облегчат жизнь горожан, ожидающих общественный транспорт", – резюмировал член жюри конкурса, начальник отдела дизайна городской среды департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации, главный художник города Дмитрий Фогель.

Как рассказал заместитель директора МБУ "Центр организации движения" Евгений Евсеев, в текущем году в Екатеринбурге обновлено 39 остановок с пассажиропотоком, превышающим 1 тыс. человек в сутки. На данный момент тестируется программное обеспечение и завершается монтаж видеокамер и видеодетекторов. Все "умные" остановки оборудуются камерами, системой аудио оповещения, средствами экстренного реагирования, картами для прокладки удобного маршрута.

"В 2021 году мегаполис получит крупную сумму на финансирование интеллектуальной транспортной системы. По результатам конкурсного отбора городу выделено федеральное финансирование в объёме 250 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на приобретение камер, видеодетекторов, транспортных мониторов, серверных мощностей, остановок общественного транспорта и программного обеспечения", – отметил Евгений Евсеев.