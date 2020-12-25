Свердловчанам, поставившим прививку от COVID-19, придется не пить алкоголь как можно дольше

25 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область В России
(2004) | Фото

Свердловчанам, поставившим прививку от COVID-19, придется не пить алкоголь как можно дольше

Уральцам, которые решат поставить себе прививку от COVID-19, следует воздержаться от употребления алкоголя как можно дольше. Об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Свердловской области Олег Забродин.

Напомним, недавно в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Сообщалось, что вакцина от ковида и алкоголь не слишком совместимы, и поставившим прививку не следует употреблять спиртное 42 дня.

Как сообщил Олег Забродин на сегодняшней пресс-конференции, в медицине существует такое понятие, как нарушение режима.

"Давайте мы будем расценивать иммунизацию, как лечебный и профилактический процесс, и помнить о том, что нарушать режим в данный период не стоит. По количеству дней (без алкоголя, - прим. ред.) я сказать не готов. Наверное, это нужно отдать на откуп самому человеку, который решил поставить прививку", - рассказал эксперт, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Олег Забродин(2020)|Фото: ТАСС

Он отметил, что алкоголь ослабляет иммунную систему и все защитные механизмы организма.

"Кроме этого, он напрямую действует и на сам вирус, и на прививки. Поэтому я бы порекомендовал воздержаться от приема алкоголя на тот период, насколько это вообще возможно выдержать в данных условиях", - добавил Олег Забродин.

Напомним, на этой неделе губернатор Евгений Куйвашев поручил начать тестовый этап записи свердловчан, которые хотят сделать прививку от коронавируса.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловчанам, поставившим прививку от COVID-19, придется не пить алкоголь как можно дольше

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: прививка, алкоголь, Забродин, Свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.12.2020 16:27 Мск Стала известна предельная цена на вакцину от коронавируса "Спутник V"
Ранее 05.12.2020 09:34 Мск Прививочный "пост": Голикова призвала россиян не употреблять алкоголь 42 дня после вакцинации от COVID-19

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети