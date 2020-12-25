Свердловчанам, поставившим прививку от COVID-19, придется не пить алкоголь как можно дольше

Уральцам, которые решат поставить себе прививку от COVID-19, следует воздержаться от употребления алкоголя как можно дольше. Об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Свердловской области Олег Забродин.

Напомним, недавно в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Сообщалось, что вакцина от ковида и алкоголь не слишком совместимы, и поставившим прививку не следует употреблять спиртное 42 дня.

Как сообщил Олег Забродин на сегодняшней пресс-конференции, в медицине существует такое понятие, как нарушение режима.

"Давайте мы будем расценивать иммунизацию, как лечебный и профилактический процесс, и помнить о том, что нарушать режим в данный период не стоит. По количеству дней (без алкоголя, - прим. ред.) я сказать не готов. Наверное, это нужно отдать на откуп самому человеку, который решил поставить прививку", - рассказал эксперт, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Он отметил, что алкоголь ослабляет иммунную систему и все защитные механизмы организма.

"Кроме этого, он напрямую действует и на сам вирус, и на прививки. Поэтому я бы порекомендовал воздержаться от приема алкоголя на тот период, насколько это вообще возможно выдержать в данных условиях", - добавил Олег Забродин.

Напомним, на этой неделе губернатор Евгений Куйвашев поручил начать тестовый этап записи свердловчан, которые хотят сделать прививку от коронавируса.