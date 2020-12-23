В свердловском оперштабе не стали уточнять, когда губернатор Куйвашев сделал прививку от COVID-19

В свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19 не стали называть точных сроков вакцинации губернатора Евгения Куйвашева от коронавируса.

Напомним, на итоговой пресс-конференции во вторник Куйвашев заявил, что он поставил себе прививку от ковида еще летом этого года.

"Я уже поставил прививку. Да, я ее поставил еще летом. Ничего у меня не было, никаких побочных эффектов, ни температуры", - признался губернатор.

Однако из постов в Instagram Евгения Куйвашева следует, что он пока только намеревался делать прививку... в конце августа, о чем свидетельствует публикация от 25 августа.

"Я сам обязательно поставлю прививку и от гриппа – в самое ближайшее время, и от коронавируса – когда это будет возможно", - писал губернатор.

1 сентября он сделал прививку от гриппа, о чем сообщил все в том же Instagram. При этом между прививками должно пройти время: например, на официальном сайте мэрии Москвы сообщается, что "вакцинация от коронавируса разрешена через 30 дней после проведения любых других прививок". Таким образом, это несколько расходится с заявлением главы Среднего Урала о летней вакцинации.

Накануне.RU направило запрос в свердловский оперштаб, чтобы узнать, когда именно Евгений Владимирович сделал себе прививку от COVID-19 и почему, если это произошло уже давно, об этом никак не объявлялось официально или через Instagram губернатора. Ответ был коротким.

"Вакцинирован губернатор или нет, когда ставилась вакцина – этот вопрос не относится к его должностным полномочиям", - заявили в штабе.

Напомним, на этой неделе Евгений Куйвашев поручил начать тестовый этап записи свердловчан, которые хотят сделать прививку от коронавируса.