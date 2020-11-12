В Москве запустят систему слежки за школьниками для доносов на семьи

В Москве готовится новая ювенальная инициатива. В школах столицы планируют внедрить автоматизированную систему для классных руководителей – "Классный помощник". Она призвана отслеживать все действия детей и выявлять среди них "неблагополучных" для как можно более раннего доноса на семью. Об этом шла речь на круглом столе "Дети в трудной жизненной ситуации и возможности школы", организованном комиссией по развитию гражданского общества и общественному контролю (председатель - главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов) Общественной палаты Москвы совместно с Уполномоченным по правам ребенка в столице.

Обсуждение прошло с участием чиновников Департамента образования и науки города, Департамента труда и социальной защиты населения, депутатов Мосгордумы, представителей школ, полиции и экспертов.

Детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская сообщила, что за первое полугодие было выявлено 1550 "неблагополучных семей" и работу по их выявлению надо усиливать. По ее словам, сейчас социальные и медицинские работники контактируют с детьми эпизодически, а за детьми надо следить постоянно. Таким человеком может быть классный руководитель. Он должен немедленно сообщать, что такой-то ребенок из "неблагополучной семьи". Все это будто бы для помощи детям и семье, хотя известно, чтó такое "помощь" опеки.

На учителей возложат обязанности доносить на детей в цифровую систему "Классный помощник". Донос будет маркироваться цветом по степени приоритетного реагирования, в зависимости от ситуации, и сразу будет передаваться в "Мой семейный центр" и всем органам, заинтересованным в том, чтобы срочно "помочь" ребенку и семье. Об этом заявила замруководителя Департамента образования и науки Москвы Марина Смирницкая.

Венедиктов поддержал проект и предложил пока внедрить его в школах Северо-Восточного округа Москвы. Он подчеркнул, что ребенка нужно постоянно "сопровождать", чтобы сразу доносить "куда следует" на ребенка и его родителей.

Зампрефекта Северо-Восточного округа Москвы Юлия Гримальская подчеркнула, что система вводится для доносов прежде всего на обычные семьи , так как якобы "все семьи, где происходят и суициды, и убийства детей, не стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних". А значит, нужно усилить слежку за всеми детьми.

По итогам обсуждения было сформулировано предложение закрепить за классным руководителем полномочия "первичного оператора по организации сопровождения ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию".

Заверяется, что все это делается только в интересах детей и для помощи семьям. По факту же это обыкновенная слежка. Из видеопрезентации программы ясно, что она содержит максимум данных на ребенка, в том числе о состоянии его здоровья, успеваемости, что он посещает, куда ходит, за какой партой сидит, сколько в семье детей, следит ли за ним комиссия по делам несовершеннолетних и т.д. Кроме того, есть данные об уровне дохода семьи, что сразу делает уязвимыми детей из бедных семей, то есть многих многодетных . Напомним, на сайте администрации Санкт-Петербурга висит методический материал, согласно которому многодетность считается признаком "жесткого обращения с ребенком", т.е., по мнению чиновников, за наличие братьев и сестер ребенка и его родителей надо карать.

Примечательно и другое, возможно, самое важное. Как и во всех подобных случаях преследования семей с детьми, не определены критерии, по которым семья признается попавшей в "трудную жизненную ситуацию" или "неблагополучной" . Право решать это предоставлено чиновникам, что делает семью практически беззащитной перед самоуправством. Такая же норма, напомним, содержится в КоАП, где говорится о "ненадлежащем исполнении родительских обязанностей", что позволяет толковать это как угодно и является коррупциогенным фактором , создавая условия для коррупции (согласно ст. 1 ч. 2 Федерального закона от 17.07.2009 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов").

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Минпросвещения поддержали всеобщую слежку за детьми в школе под предлогом профилактики насилия. Теперь понятно, для чего.