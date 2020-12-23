Врачи Charite обнародовали отчет о лечении Навального

Немецкая клиника Charite опубликовала в медицинском журнале Lancet отчет о лечении Алексея Навального.

В пресс-релизе на сайте учреждения отмечается, что документ был опубликован по запросу Lancet и с согласия пациента.

Медики повторили, что, по результатам исследования лаборатории вооруженных сил Германии, политик был отравлен боевым отравляющим веществом типа "Новичок".

Также в отчете расписана хронология событий 20 августа, когда Навальный почувствовал себя плохо. Сообщается, что 22 августа, когда оппозиционера доставили в Charite, у него диагностировали "тяжелое отравление ингибитором холинэстеразы".

Напомним, основатель ФБК был перевезен в Берлин из Омска. В омскую больницу скорой помощи его госпитализировали прямо с борта самолета Томск-Москва, который совершил вынужденную посадку. Более двух недель Навальный находился в коме. Российские медики и эксперты лабораторий утверждают, что не нашли следов отравления в организме и вещах Навального. Немецкие и французские эксперты сообщили, что нашли следы воздействия отравляющим веществом из ряда ядов "Новичок".