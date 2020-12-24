Госдеп США считает ФСБ ответственной за отравление Навального

Госдепартамент США считает, что к произошедшему с Алексеем Навальным причастна Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, сообщает The Hill.

Представитель госдепа заявил изданию, что Вашингтон полностью доверяют октябрьским выводам Организации по запрещению химического оружия об использовании "Новичка", пишет Regnum.

Между тем, CNN сообщает, что американские чиновники подготовили антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным, но не получили одобрение президента Дональда Трампа.

Напомним, 20 августа Навальный почувствовал себя плохо в самолете, 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charite. Более двух недель Навальный находился в коме. Российские медики и эксперты лабораторий утверждают, что не нашли следов отравления в организме и вещах Навального. Немецкие и французские эксперты сообщили, что нашли следы воздействия отравляющим веществом из ряда ядов "Новичок".