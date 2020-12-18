В Госдуме предлагают сажать за перекрытие дорог на срок до 10 лет

В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству поддержали поправки депутата Дмитрия Вяткина ("Единая Россия") в Уголовный кодекс. Парламентарий предлагает ввести уголовную ответственность за умышленное блокирование транспортной инфраструктуры и создание помех движению, иными словами – за перекрытие дорог, которое не один раз в истории современной России становилось средством привлечения внимания властей к проблемам граждан.

"С учетом того, что предлагаемые изменения направлены на обеспечение безопасности движения и эксплуатации транспорта, комитет поддерживает концепцию рассматриваемого законопроекта и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении", - цитирует ТАСС текст отзыва комитета.

Блокировка дорог будет считаться преступлением, "если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических или юридических лиц", говорится в пояснительной записке поправок.

За перекрытие дорог предлагается карать штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. При этом законопроект предусматривает ужесточение ответственности в случае, если такие действия привели к причинению вреда здоровью разной степени тяжести или гибели людей. Максимальный срок лишения свободы может составить до 10 лет.