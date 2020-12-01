Ноябрь может стать рекордным по смертности после 1945 года

В ноябре в России было зафиксировано как наибольшее число смертей от коронавируса - 12,2 тыс., так и наибольшее число заражений - 685 тыс.

Предыдущий антирекорд по смертям был в октябре - 7,4 тыс. То есть он превышен на 66%. Число смертей, однако, основано на оперативных данных и отражает только динамику. Уточненные данные Росстат опубликует только в начале января. По числу заражений за месяц зафиксирован рост на 52%.

В предыдущие месяцы общее число смертей с коронавирусом было больше оперативных данных в 2,5-3 раза. А число смертей от коронавируса как основной причины смерти - в 1,7-1,9 раза.

Исходя из этих данных, число смертей от коронавируса как основной причины смерти в ноябре составило, вероятно, не менее 20 тыс., а о бщее число смертей с коронавирусом можно ожидать на уровне около 35-40 тыс.

При этом общий рост смертности еще в 2-3 раза превышает общее число смертей с коронавирусом и может составлять около 100 тыс. за месяц.

Таким образом, общая смертность в ноябре может быть около 250 тыс., что делает ноябрь самым смертным месяцем после 1945 года . С тех пор никогда еще за месяц не умирало столько людей. Пока это только предположение, но уже на днях Росстат должен обнародовать данные по смертности за октябрь, которые позволят оценить, сохраняются ли характерные для прошлых месяцев пропорции между оперативными данными и фактическими.

Летальность по оперативным данным составляет 1,7%. Наибольшая она в Дагестане - 5% и Санкт-Петербурге - 4,3%. Чуть более 3% летальность в Ростовской, Новосибирской областях, Красноярском и Пермском краях.

По общему числу умерших от инфекции печальный список традиционно возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. А вот в расчете на 1 млн жителей ситуация иная. Самая большая смертность в Санкт-Петербурге, где умерли уже более 1000 на 1 млн. Это уровень стран с самой высокой смертностью от коронавируса в мире. В Москве умерли более 700, в Мурманской области - 650, в Калмыкии - 530, в Ямало-Ненецком АО, Бурятии, Коми и Тыве - от 400 до 500 человек из миллиона.

Количество заражений за весь период на 1 тыс. жителей наибольшее в Республике Алтай - там заразились почти 52 из тысячи. В ЯНАО и Москве - по 48. Далее идут Калмыкия - 43, Магаданская область - 41, Республика Тыва - 38, Мурманская область - 37. Эти регионы намного опережают остальные.

Мы попытались оценить также уровень "текущей летальности", то есть отношение числа умерших за месяц к числу выявленных заражений за тот же срок, но смещенный на полмесяца назад, исходя из того, что основная часть смертей наступает в течение 2-3 недель после заражения. Такой показатель является достаточно условным, но не более условным, чем сама летальность, которая оперирует количеством зараженных, а их точное значение неизвестно.

В результате выявлено, что в апреле "текущая летальность" была наибольшей - 4,7%, в мае резко упала до 1,5%, и с тех пор немного превышает 2%, почти не изменяясь.

Исходя из этого, в декабре, к сожалению, можно ожидать дальнейшего роста смертности - примерно на 15-20% по сравнению с ноябрем, так как рост числа заражений продолжается, хотя и замедляется в относительном выражении.

При этом ранее, исходя из динамики заражений, мы ожидали к началу декабря до 600 смертей в сутки. К счастью, эти прогнозы пока не оправдываются, но скользящее среднее за неделю (для исключения влияния выходных дней) ежедневное число смертей уже почти достигло 500.

Некоторые считают, что реальное число смертей занижается. На это может указывать, в частности, низкий процент выздоровевших в ряде регионов - около 60%.

После обнародования в ближайшие дни данных Росстата за октябрь Накануне.RU планирует выяснить, есть ли связь между долей "незакрытых" случаев и общим ростом смертности в регионах. Иными словами, не "прячут" ли регионы смерти от коронавируса как смерти от других причин, которые "вылезают" потом как общий рост смертности? Это может позволить косвенно установить, виноват ли в большом росте смертности сам коронавирус или в большей степени виноваты меры борьбы с ним (например, ограничение доступа к медицинской помощи для болеющих другими болезнями). Сейчас общий рост смертности к прошлому году почти в 2,5 раза превышает число смертей от вируса даже по уточненным данным Росстата.