Смертность в России выросла почти на 10%

В России в апреле—октябре текущего года скончались 78 тыс. 247 человек, зараженных COVID-19, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Общая смертность за десять месяцев выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, власти прогнозируют роста смертности в ноябре—декабре. По статистике оперативного штаба, от коронавируса за все время умерли 45,3 тыс. человек.

Как отметила Голикова, в стране растет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний — это лидирующая причина смертности в РФ, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, в ноябре в России было зафиксировано как наибольшее число смертей от коронавируса - 12,2 тыс., так и наибольшее число заражений - 685 тыс.

Предыдущий антирекорд по смертям был в октябре - 7,4 тыс. То есть он превышен на 66%. Число смертей, однако, основано на оперативных данных и отражает только динамику. Уточненные данные Росстат опубликует только в начале января. По числу заражений за месяц зафиксирован рост на 52%.