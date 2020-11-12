Ямал стал регионом с самой большой долей заражений коронавирусом
Ямало-Ненецкий АО стал "лидером" среди регионов России по числу выявленных заражений коронавирусом относительно населения региона. На Ямале заражения были выявлены уже у 4,2% населения.
Чуть меньше доля заражений в Республике Алтай. Далее идут Москва (3,9%), Калмыкия (3,7%), Магаданская область (3,5%), Тыва (3,2%), Мурманская область (3,0%).
Наименьшая доля заражений в Чечне (0,2%), Татарстане (0,2%), Краснодарском крае (0,3%), Башкортостане (0,3%), Тюменской области (0,4%).
Наибольшее число смертей в абсолютном выражении зафиксировано в Москве - 7,6 тыс. На втором месте - Санкт-Петербург с 4,4 тыс. умерших. В Московской области умерли почти 1,8 тыс. заразившихся. Четвертым регионом с более чем тысячью смертей сегодня стала Ростовская область. Еще в 6 регионах число смертей от 500 до 1000, в 30 - менее 100 смертей. Это по оперативным данным. Уточненные же данные Росстата обнародованы только по сентябрь, т.е. не охватывают последние полтора месяца, когда смертность сильно выросла.
По уровню летальности, т.е. отношению числа умерших по оперативным данным к выявленному числу заражений, первое место у Санкт-Петербурга - почти 6%. В Дагестане почти 5%. В Новосибирской и Тульской областях чуть более 3%. Эти регионы наиболее выделяются среди остальных. Еще в 12 регионах она выше 2%, но ниже 3%. В 30 регионах менее 1%. Отметим, что средняя по стране летальность 1,7%. Реальная летальность намного ниже, т.к. зависит от числа людей, которые были заражены, а не у которых был выявлен вирус, но насколько ниже, точно оценить сложно.
А вот по уровню смертности ситуация несколько иная. Приводим список регионов с числом смертей от коронавируса в расчете на 1 млн населения.
Первая двадцатка:
Санкт-Петербург - 812.
Москва - 598.
Мурманская область - 486.
Республика Калмыкия - 424.
Республика Тыва - 369.
Магаданская область - 328.
Республика Коми - 325.
Ямало-Ненецкий автономный округ - 323.
Тульская область - 306.
Нижегородская область - 291
Красноярский край - 274.
Архангельская область - 272.
Тверская область - 270.
Республика Дагестан - 267.
Смоленская область - 267.
Еврейская автономная область - 253.
Республика Бурятия - 250.
Костромская область - 248.
Ростовская область - 242.
Ульяновская область - 233.
Последняя десятка:
Чукотский автономный округ - 60.
Ярославская область - 55.
Челябинская область - 49.
Белгородская область - 40.
Чеченская Республика - 34.
Республика Татарстан - 30.
Тюменская область - 27.
Республика Башкортостан - 16.
Сахалинская область - 8.
Ненецкий автономный округ - 0.
По уточненным данным Росстата, в Ненецком АО несколько смертей из-за коронавируса уже было. Уточненные данные обнародованы только за сентябрь, но приблизительно оперативные данные можно умножать на два. Исходя из этого, можно отметить, что в Москве и Санкт-Петербурге умер уже каждый 600-й или 700-й житель (на сегодня это можно оценить лишь приближенно). Сложная ситуация еще в нескольких регионах, где умер почти каждый тысячный житель.
Пока динамика заражений не позволяет говорить о замедлении распространения вируса. В связи с этим в ближайшие недели смертность, к сожалению, продолжит расти, поскольку отстает от динамики заражений на 2-3 недели, за которые заражений стало на четверть больше. Поэтому к началу декабря можно ожидать до 600 смертей в день (по оперативным данным).