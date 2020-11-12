Ямал стал регионом с самой большой долей заражений коронавирусом

Ямало-Ненецкий АО стал "лидером" среди регионов России по числу выявленных заражений коронавирусом относительно населения региона. На Ямале заражения были выявлены уже у 4,2% населения.

Чуть меньше доля заражений в Республике Алтай. Далее идут Москва (3,9%), Калмыкия (3,7%), Магаданская область (3,5%), Тыва (3,2%), Мурманская область (3,0%).

Наименьшая доля заражений в Чечне (0,2%), Татарстане (0,2%), Краснодарском крае (0,3%), Башкортостане (0,3%), Тюменской области (0,4%).

Наибольшее число смертей в абсолютном выражении зафиксировано в Москве - 7,6 тыс. На втором месте - Санкт-Петербург с 4,4 тыс. умерших. В Московской области умерли почти 1,8 тыс. заразившихся. Четвертым регионом с более чем тысячью смертей сегодня стала Ростовская область. Еще в 6 регионах число смертей от 500 до 1000, в 30 - менее 100 смертей. Это по оперативным данным. Уточненные же данные Росстата обнародованы только по сентябрь, т.е. не охватывают последние полтора месяца, когда смертность сильно выросла.

По уровню летальности , т.е. отношению числа умерших по оперативным данным к выявленному числу заражений, первое место у Санкт-Петербурга - почти 6%. В Дагестане почти 5%. В Новосибирской и Тульской областях чуть более 3%. Эти регионы наиболее выделяются среди остальных. Еще в 12 регионах она выше 2%, но ниже 3%. В 30 регионах менее 1%. Отметим, что средняя по стране летальность 1,7%. Реальная летальность намного ниже, т.к. зависит от числа людей, которые были заражены, а не у которых был выявлен вирус, но насколько ниже, точно оценить сложно.

А вот по уровню смертности ситуация несколько иная. Приводим список регионов с числом смертей от коронавируса в расчете на 1 млн населения.

Первая двадцатка:

Санкт-Петербург - 812.

Москва - 598.

Мурманская область - 486.

Республика Калмыкия - 424.

Республика Тыва - 369.

Магаданская область - 328.

Республика Коми - 325.

Ямало-Ненецкий автономный округ - 323.

Тульская область - 306.

Нижегородская область - 291

Красноярский край - 274.

Архангельская область - 272.

Тверская область - 270.

Республика Дагестан - 267.

Смоленская область - 267.

Еврейская автономная область - 253.

Республика Бурятия - 250.

Костромская область - 248.

Ростовская область - 242.

Ульяновская область - 233.

Последняя десятка:

Чукотский автономный округ - 60.

Ярославская область - 55.

Челябинская область - 49.

Белгородская область - 40.

Чеченская Республика - 34.

Республика Татарстан - 30.

Тюменская область - 27.

Республика Башкортостан - 16.

Сахалинская область - 8.

Ненецкий автономный округ - 0.

По уточненным данным Росстата, в Ненецком АО несколько смертей из-за коронавируса уже было. Уточненные данные обнародованы только за сентябрь, но приблизительно оперативные данные можно умножать на два. Исходя из этого, можно отметить, что в Москве и Санкт-Петербурге умер уже каждый 600-й или 700-й житель (на сегодня это можно оценить лишь приближенно). Сложная ситуация еще в нескольких регионах, где умер почти каждый тысячный житель.

Пока динамика заражений не позволяет говорить о замедлении распространения вируса. В связи с этим в ближайшие недели смертность, к сожалению, продолжит расти, поскольку отстает от динамики заражений на 2-3 недели, за которые заражений стало на четверть больше. Поэтому к началу декабря можно ожидать до 600 смертей в день (по оперативным данным).