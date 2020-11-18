"Благостные отчеты никому не нужны": Путин пригрозил губернаторам

Владимир Путин сегодня проводит расширенное совещание по вопросу борьбы с коронавирусом. "Ситуация с коронавирусом, к сожалению, складывается непросто", - отметил он, открывая заседание.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что ведомство готово оперативно до конца года обеспечить поставку 140 машин "скорой помощи", в январе 2021 года – еще 600 автомобилей. "Если говорить о легковых автомобилях, то до конца года мы готовы поставить 2 тыс. автомобилей, еще 2,5 тыс. в январе", - добавил министр. В Минздраве оценили потребность в автомобилях для регионов в 2700 машин.

"Колоссальный вброс препаратов в системы не смогла переварить система маркировки. 21 октября был серьезный сбой. Сейчас работа системы переведена из разрешительного в уведомительный порядок, - пояснил министр уже ситуацию с препаратами. – Импорт и текущий объем производства покрывают запросы регионов. Но по рознице мы не можем прогнозировать ситуацию, особенно если учесть, что зачастую рецептурные лекарства отпускаются без рецепта от врачей".

Фармкомпании за последнее время нарастили производство на 40%, и еще в три раза мы планируем нарастить производство препаратов, использующихся для лечения коронавируса. Мантуров заявил, что как только рынок будет насыщен, начнется формирование запасов.

"Что касается ажиотажного спроса: это возможно, нечего на людей вину перекладывать. Надо быть к этому всегда готовым", - ответил Путин на жалобу на людей.

Путин также попросил заняться расширением возможностей операторов связи, чтобы была возможность дозвона до поликлиник и колл-центров – поручение дали вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал ситуацию со "сдвигом влево" расходов по закупкам: "Найдем деньги в текущем году, необходимый транспорт приобретем".

В завершении совещания Путин заявил: "В целом по стране ситуация непростая, но контролируемая. В отдельных субъектах ситуация, мягко говоря, сложная. Самое тревожное – повышается уровень смертности. Низкая заболеваемость может вызывать беспокойство – какая там диагностика, эффективная ли". Он напомнил главам регионов, что "нельзя приукрашивать ситуацию". "Благостные отчеты, замалчивание – никому не нужны", - сказал Путин губернаторов. "Недопустимо, когда героический труд врачей обесценивается административной безалаберностью", - добавил президент. Он вспомнил о надбавках за работу коронавирусом медикам. "С ноября запланирован переход на новый формат выплат медработникам – по количеству отработанных смен. Я прошу правительство и регионы отнестись к внедрению этого механизма крайне ответственно. Также прошу дополнительно предусмотреть поддержку регионам в связи с окончанием финансового года. Сейчас в медучреждениях большой объем работы, не связанной напрямую с коронавирусными больными. Людей, которые там работают, волонтеров, студентов – надо поощрять. Для учащихся-медиков надо предусмотреть дополнительные выплаты в размере от 7 тыс. (студентам колледжей) до 10 тыс. руб. (студентам вузов)", - сказал президент.

Он призвал к "откровенному разговору с людьми, исключающему домыслы и слухи". "Надо объяснять, как защитить себя и близких, как получить помощь, куда нужно обращаться. Нельзя допускать, чтобы люди оставались один на один с болезнью. Я знаю, что регионам уже направлено 5 млрд руб. на бесплатные лекарства для амбулаторных больных. Использование регионами этих денег идет медленно, что абсолютно непозволительно! У многих регионов в конце года возникают финансовые сложности. Прошу Минфин контролировать ситуацию", - сказал президент.

"У нас есть регионы с достаточно скромными доходами. У них нет нефти, цены на нефть на них не влияют. У них и до эпидемии не было денег", - заявил президент, поручая Силуанову добавить денег тем субъектам, которые испытывают проблемы с бюджетом.