27 Ноября 2020
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Собянин признал, что летальность от коронавируса в Москве не более 0,5%

Так как около половины москвичей обладают иммунитетом к COVID-19, то летальность составляет не более 0,5%.
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Как сообщало Накануне.RU, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 50% населения столицы уже имеют иммунный ответ к коронавирусу. Об этом свидетельствуют проведенные исследования.

Из этих данных следует, что число тех, кто заражался коронавирусом, составляет не менее 6 млн москвичей. Согласно же официальной статистике заражений, их число в Москве приближается только к 600 тыс. То есть разница в 10 раз. Именно во столько раз реальная летальность ниже.

По данным Росстата, с апреля по сентябрь в Москве с коронавирусом умерли 15 тыс. человек. Сюда включены все случаи, в том числе те, когда он не был основной причиной смерти. Исходя из динамики смертности по оперативным данным и с учетом приблизительных пропорций между оперативными данными и уточненными данными Росстата, число смертей с коронавирусом в октябре и ноябре можно оценить на уровне 12 тыс. То есть число смертей в Москве за все время составляет около 27 тыс., а летальность - не более 0,5%. Такая летальность ставит под вопрос резонность тех ограничений, которые недавно были введены в столице и продлены до 15 января.

Напомним, в конце августа глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет к коронавирусу имеют около четверти россиян, то есть "на ногах" его перенесли 35-40 млн человек. Летальность при таких условиях тогда составляла около 0,1%. Правда, сейчас она увеличилась, так как умерло больше людей. Но увеличилась и доля населения с иммунитетом. Сложность расчета летальности в том, что в разных регионах популяционный иммунитет сильно различается, к тому же исследование проводится не во всех регионах, поэтому оценить реальное число заразившихся затруднительно.

В ноябре директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян заявил, что популяционный иммунитет к коронавирусу в российских регионах растет. Исходя из этого, летальность от инфекции можно оценить на уровне не более 0,25%, как отношение около 100 тыс. умерших к не менее 40 млн заразившихся. (Общее число умерших включает октябрь и ноябрь, за которые оно рассчитано из соотношения между числом смертей по оперативным данным и по данным Росстата в предыдущие месяцы.)

В начале зимы Роспотребнадзор обещает провести третий этап исследования популяционного иммунитета. Накануне.RU планирует подробно изучить свежие данные и рассчитать реальную летальность по регионам России.

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Собянин признал, что летальность от коронавируса в Москве не более 0,5%

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Теги: коронавирус, летальность, иммунитет, Сергей Собянин



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