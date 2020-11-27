В Екатеринбурге по подозрению в коммерческом подкупе задержан директор по эксплуатации ТС "Монетка"

В Екатеринбурге задержан директор по эксплуатации торговой сети "Монетка". Его подозревают в коммерческом подкупе.

Вместе с ним был задержан бизнесмен. Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, операция по задержанию представителей двух коммерческих организаций проводилась сыщиками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции областного Главка МВД на улице Челюскинцев в уральской столице.

"В момент задержания оба участника криминальной сделки находились в автомобиле "Шкода Кодиак". Часть денежных средств была передана представителю магазина с известным брендом за заключение договора подряда. Спецоперация представителей МВД завершилась успешно благодаря конструктивному взаимодействию со службой безопасности торговой сети "Монетка". Оперуполномоченные в настоящее время осуществляют оперативное сопровождение резонансного уголовного дела и оказывают помощь следователям в сборе доказательственной базы", - рассказал полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета РФ по Свердловской области, в отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела по статье 204 УК РФ – "Коммерческий подкуп".

"Проводится расследование, в ходе которого устанавливаются иные возможные факты противоправной деятельности. Более подробная информация не разглашается в интересах следствия", - добавили в ведомстве.