27 Ноября 2020
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Происшествия Свердловская область
чиновник, взятка, наручники (2015) | Фото: ngs24.ru

В Екатеринбурге по подозрению в коммерческом подкупе задержан директор по эксплуатации ТС "Монетка"

В Екатеринбурге задержан директор по эксплуатации торговой сети "Монетка". Его подозревают в коммерческом подкупе.
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Вместе с ним был задержан бизнесмен. Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, операция по задержанию представителей двух коммерческих организаций проводилась сыщиками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции областного Главка МВД на улице Челюскинцев в уральской столице.

"В момент задержания оба участника криминальной сделки находились в автомобиле "Шкода Кодиак". Часть денежных средств была передана представителю магазина с известным брендом за заключение договора подряда. Спецоперация представителей МВД завершилась успешно благодаря конструктивному взаимодействию со службой безопасности торговой сети "Монетка". Оперуполномоченные в настоящее время осуществляют оперативное сопровождение резонансного уголовного дела и оказывают помощь следователям в сборе доказательственной базы", - рассказал полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета РФ по Свердловской области, в отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела по статье 204 УК РФ – "Коммерческий подкуп".

"Проводится расследование, в ходе которого устанавливаются иные возможные факты противоправной деятельности. Более подробная информация не разглашается в интересах следствия", - добавили в ведомстве.

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В Екатеринбурге по подозрению в коммерческом подкупе задержан директор по эксплуатации ТС "Монетка"

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Теги: Монетка, подкуп, задержание, Екатеринбург



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