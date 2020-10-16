Екатеринбургского адвоката судят за взятку, донос и мошенничество

Завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката Екатеринбургской коллегии адвокатов Николая Фуфаева. Юриста обвиняют по целому ряду статей Уголовного кодекса, среди которых мошенничество в крупном размере, заведомо ложный донос и дача взятки в крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, в 2012 году в Екатеринбурге Фуфаев под предлогом передачи взятки сотруднику областной полиции путем обмана похитил 300 тысяч рублей у местного предпринимателя, который потребовал их возврата. Однако, как показало расследование, возвращать похищенные средства адвокат не захотел. По версии следствия, тогда Николай Фуфаев через ложный донос о якобы совершенном вымогательстве инициировал возбуждение "уголовки" в отношении самого бизнесмена.

Также, по материалам дела, в 2017 году адвокат передал должностному лицу взятку в виде охотничьего карабина и сменного ствола к нему общей стоимостью 290 тысяч рублей. Все это предназначалось за оказание им общего покровительства.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело Фуфаева направлено в суд для рассмотрения по существу.