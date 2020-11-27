Транспортный коллапс в Новокузнецке эхом отозвался в Перми

В Новокузнецке, где вторую неделю не утихают страсти вокруг транспортной реформы, неизвестный пригрозил взорвать мэрию, сообщает местное СМИ "Сити-н" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, сегодня в мэрию позвонил неизвестный мужчина и выразил недовольство последними изменениями в системе работы автобусных пассажирских перевозок, заявив, что "едет взрывать администрацию". Об угрозе проинформировали правоохранителей. Сотрудники экстренных служб провели проверку, но ничего не нашли. Личность звонившего сейчас устанавливается.

В рамках реформы в городе с 18 ноября были изменены графики движения, маршруты, их номера и способы оплаты проезда, а старые дизельные автобусы заменили на газомоторные.

Основным перевозчиком по итогам аукциона стала компания "Питеравто". Но местные частные перевозчики, работавшие на маршрутах до реформы, отказались сотрудничать с "Питеравто", и компании пришлось брать водителей из других городов.

Жители Новокузнецка в первые дни реформы жаловались на транспортный коллапс. Перевозчики протестуют у здания мэрии, требуя вернуть старые маршруты и возможность перевозить пассажиров автобусами ПАЗ.

Между тем, происходящее в городе местные СМИ сравнивают с транспортной реформой в Перми. В частности, издание "Кузнецкий рабочий" отмечает, что нынешние проблемы Новокузнецка можно было бы спрогнозировать, если бы власти посмотрели на опыт Перми, где аналогичную реформу начали проводить раньше.

"Город заказал автобусы у "Волгабаса", но в итоге получил их настолько невовремя, что был вынужден понести дополнительные расходы на аренду других автобусов у столичного "Мосгортранса". "Волгабас" же отгрузил с большим опозданием недоукомплектованные автобусы. По некоторым данным, до половины из них имели не только технические дефекты, но даже внешние повреждения. Ни один из поставленных в Пермь автобусов "Волгабаса" не оснащен электроникой — системами учета пассажиров, ГЛОНАСС, видеонаблюдением и так далее".

Самым главным опасением у местных жителей является "бюджетная дыра", которая образовалась в Перми с внедрением транспортной реформы. Управленцы не учли то, что пермяки будут экономить и активно пользоваться предоставленными для этого возможностями: при оплате проезда транспортной картой стоимость поездки на два рубля ниже, чем для тех, кто платит "наличкой". Кроме того, в 2019 г. пермякам предоставили возможность совершать одну бесплатную пересадку. Популярность этой возможности также превзошла все запланированные в бюджете ожидания.

В итоге, в 2020 г. бюджет потерял больше 700 млн руб. из-за безбилетников. Еще 378 млн руб. транспортная отрасль не досчиталась из-за введенных во время пандемии коронавируса ограничений. Всего, по подсчетам, провал составляет 2,5 млрд руб.

Депутат Пермской городской думы Геннадий Сторожев в беседе с корреспондентом Накануне.RU заявил, что если Новокузнецк пойдет по тому же пути, что и Пермь, то и у них возможно повторение ситуации с возникновением бюджетной дыры.

"Если исходные данные одинаковые - то такое вполне может повториться. При этом я бы не стал однозначно чернить транспортную реформу. Она имеет ряд плюсов", - отметил депутат-коммунист.

К плюсам он отнес обновление подвижного состава и создание муниципального автобусного парка, что позволяет "ограничить аппетиты" частников. Минусы реформы, по мнению Сторожева - отказ от троллейбусного сообщения - депутат считает, что на Комсомольском проспекте сейчас слишком много автобусов и это небезопасно для водителей. Раньше дорога была свободней.

"Но главный минус - непродуманная и ненужная реформа маршрутно-транспортной сети. Я считаю, что можно было обновить подвижной состав, не сокращая и не урезая маршруты. Были исковерканы маршруты, к которым люди привыкли, появилась необходимость создавать пересадки. Люди начали ими пользоваться. Образовалась бюджетная дыра. И людей же начали обвинять, что они пользуются. Это неправильно. Я бы не стеснялся нагружать бюджет, предусматривать в нем эти расходы. Вернулся бы к тарифу - 20 рублей за поездку. Его зря увеличили", - высказал мнение парламентарий.