26 Ноября 2020
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Протест в Новокузнецке против общественного транспорта (2020) | Фото: vk.com/ldpr_42_yaroslav_rudnichenko

Цивилев приехал в Новокузнецк, где жители "осаждают" мэрию из-за транспортной реформы

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, приехавший в Новокузнецк проверить ход транспортной реформы, заявил, что она состоялась. Между тем, недовольные перевозчики и горожане уже несколько дней "осаждают" городскую администрацию.

В рамках реформы в городе с 18 ноября были изменены графики движения, маршруты, их номера и способы оплаты проезда, а старые дизельные автобусы заменили на газомоторные.

Основным перевозчиком по итогам аукциона стала компания "Питеравто". Но местные частные перевозчики, работавшие на маршрутах до реформы, отказались сотрудничать с "Питеравто", и компании пришлось брать водителей из других городов.

Жители Новокузнецка в первые дни реформы жаловались на транспортный коллапс. Перевозчики протестуют у здания мэрии, требуя вернуть старые маршруты и возможность перевозить пассажиров автобусами ПАЗ. Городские власти ранее заявили, что их требования будут рассмотрены в оперативном порядке, пишет Regnum.

Протест в Новокузнецке против общественного транспорта(2020)|Фото: vk.com/ldpr_42_yaroslav_rudnichenko

Сегодня в город прибыл губернатор, чтобы лично проверить ход транспортной реформы.

Глава Кузбасса раскритиковал действия частных перевозчиков. Он напомнил, что в Новокузнецке к проведению реформы готовились заранее и еще летом предлагали частникам принять участие в конкурсе.

По версии Цивилева, маршрутчики сами не захотели подстраиваться под новые реалии. Нужно было соблюсти два условия - закупить новые автобусы и сделать безналичный расчет, отметил он.

"Мы с ними разговаривали, было много переговоров. Некоторые участвовали, остальные отказались, а дальше вели себя некорректно. Пытались сорвать реформу, но это у них не получилось. Реформу не остановить. Кто хотел участвовать в аукционе, тот участвовал", - заявил Цивилев.

Ранее глава региона заявлял, что руководство новой компании-перевозчика полностью признает свои ошибки и не снимает с себя ответственности за происходящее.

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Цивилев приехал в Новокузнецк, где жители "осаждают" мэрию из-за транспортной реформы

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Теги: новокузнецк, транспортная реформа, сергей цивилев



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