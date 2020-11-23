Свердловские власти рассказали о будущем "Титановой долины" после реформы Мишустина

ОЭЗ "Титановая долина" продолжит свою деятельность до завершения реформирования системы управления институтами развития на федеральном уровне. Об этом заявили Накануне.RU в пресс-службе министерства инвестиций и развития Свердловской области, комментируя заявление премьер-министра Михаила Мишустина.

"Что касается заявленного реформирования системы управления преференциальными территориями на федеральном уровне, то по оценке министерства инвестиций и развития, это позволит упростить схему взаимодействия с федеральными структурами, в том числе для привлечения в регионы федеральных ресурсов", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Михаил Мишустин на понедельничном совещании с вице-премьерами объявил о реформе институтов развития: венчурных фондов и банков, созданных государством. В том числе часть функций восьми институтов, среди которых АО "Особые экономические зоны", будут перераспределены между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти. Сами эти организации будут ликвидированы.

Добавим, что вскоре бывший гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" Артемий Кызласов предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве.