25 Ноября 2020
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путин, госсовет (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской области

Закон о Госсовете будет рассмотрен Советом Федерации 2 декабря

Закон о Госсовете будет рассмотрен Советом Федерации на заседании 2 декабря, передает корреспондент Накануне.RU.

Также на этом же заседании будет рассмотрен вопрос о верховенстве Основного закона и ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности России. Вопросы внесены в повестку Совфеда.

Напомним, упоминание о Госсовете в Конституции впервые появилось этим летом – после принятия поправок в основной закон. В Конституции этот орган назван "конституционным государственным".

Ранее многие эксперты предполагали, что Госсовет с новыми полномочиями может стать инструментом транзита власти в 2024 году, мол, Путин возглавит его и будет с помощью этого органа управлять страной. Но необходимость в этом отпала, когда стало известно об "обнулении" президентских сроков Путина.

Наиболее заметные изменения: у Госсовета появится право вмешиваться в деятельность других госорганов; в состав Госсовета могут включаться депутаты думских партий, местного самоуправления и "иные лица", присутствие которых президент сочтет нужным.

Некоторые функции буквально дублируют полномочия администрации президента, например, в вопросах кадровой политики или научных исследований в области внутренней и внешней политики.

Одну функцию администрация президента напрямую передает Госсовету – утверждение показателей эффективности работы региональных властей.

В ЛДПР законопроект поддержали, но предложили включить в состав Госсовета на постоянной основе представителей думских фракций. В КПРФ не стали поддерживать документ, мотивировав это тем, что Госсовет нарушает систему разделения ветвей власти, а также может стать "управляющим органом" в случае появления оппозиционной Госдумы (коммунисты считают, что последнее возможно уже в 2021 году). "Единая Россия" проект поддержала.

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Закон о Госсовете будет рассмотрен Советом Федерации 2 декабря

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Теги: госсовет, госдума, поправки в конституцию



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