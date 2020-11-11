Госдума единогласно приняла закон "О Госсовете" в первом чтении

Госдума рассмотрела в первом чтении очередной президентский законопроект, внесенный для гармонизации с обновленной Конституцией. Это закон "О Государственном совете Российской Федерации". "За" Госдума проголосовала единогласно.

Ранее эксперты ознакомились с текстом проекта и считают, что его роль может как возрасти, так и остаться прежней – все будет зависеть от президента и его администрации, которые займутся формированием Госсовета по своему усмотрению.

Напомним, упоминание о Госсовете в Конституции впервые появилось этим летом – после принятия поправок в основной закон. В Конституции этот орган назван "конституционным государственным".

Ранее многие эксперты предполагали, что Госсовет с новыми полномочиями может стать инструментом транзита власти в 2024 году, мол, Путин возглавит его и будет с помощью этого органа управлять страной. Но необходимость в этом отпала, когда стало известно об "обнулении" президентских сроков Путина.

Глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников заявил, что "Госсовет в нашем отечестве существовал в разное время: в имперское время, в советское, постсоветское". "Госсовет зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Мы поднимаем уже существовавшие нормы до уровня закона. Придание Госсовету конституционного статуса показывает его важность", - заявил депутат.

"Госсовет – это не орган государственной власти, - подчеркнул Крашенинников. – Его будет возглавлять, как и прежде, президент". Он также отметил, что в России нередко возникают конфликты между различными органами власти, так вот Госсовет будет их разрешать.

Владимир Жириновский заявил, что видит коллизию: Госсовет вырабатывает рекомендации для президента, но возглавляет его тоже президент. "Они же будут бояться его [президента]", - заявил лидер ЛДПР. Также он заметил, что Госсовету надо будет собираться в составе более ста человек, а в условиях коронавируса это не безопасно. Жириновский поинтересовался, сможет ли Госсовет заседать дистанционно. "Мы эти нормы принимаем не на период пандемии", - ответил Крашенинников.

Николай Коломийцев (КПРФ) заявил, что некоторые эксперты считают закон противоречащим 10 и 11 статьям Конституции. Коллега Коломийцева Владимир Кашин обратил внимание на то, что Госсовет – орган совещательный, но его решения носят юридический характер. Крашенинников заявил, что тут противоречия нет, поскольку источником этих решений выступает президент, хоть и по совету совещательного органа. "Уже готовятся вопросы для обсуждения в Госсовете. Я вот уже участвую в этом. Уровень проработки вопросов высочайший", - добавил депутат. "Если потребуется, решения Госсовета будут проводиться в виде законодательных инициатив через членов этого собрания, не вижу никаких проблем", - пояснил парламентарий. Он согласился, что ко второму чтению можно уточнить в тексте документа, что Госсовет не будет иметь права законодательной инициативы.

Федот Тумусов ("Справедливая Россия") отметил, что некоторые эксперты называют Госсовет "неэффективным продолжением администрации президента". "Понятно, что он не будет обладать никакой самостоятельностью", - пояснил депутат. Он рассчитывает, что поправки ко второму чтению смогут исправить этот недостаток.

"Госсовет – это та структура, которая должна обеспечить развитие страны, - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. – Этот орган необходим на будущее".

Полпред президента в Госдуме Гарри Минх выразил уверенность в том, что законопроект о Госсовете будет принят до конца года. Он также отметил, что Госсовет не будет являться Конституционным собранием.

Наиболее заметные изменения: у Госсовета появится право вмешиваться в деятельность других госорганов; в состав Госсовета могут включаться депутаты думских партий, местного самоуправления и "иные лица", присутствие которых президент сочтет нужным.

Некоторые функции буквально дублируют полномочия администрации президента, например, в вопросах кадровой политики или научных исследований в области внутренней и внешней политики.

Одну функцию администрация президента напрямую передает Госсовету – утверждение показателей эффективности работы региональных властей.