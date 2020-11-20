Бывшего замминистра экономики Свердловской области отправили в колонию по делу "Бухты Квинс"

В пятницу, 20 ноября, Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему заместителю министра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову. Его отправили в колонию.

Шилиманова обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении более 54 млн рублей у пайщиков ЖК "Бухта Квинс" в уральской столице.

В итоге суд назначил экс-чиновнику наказание в виде пяти лет лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в колонии общего режима.

Напомним, ранее в отношении барда Александра Новикова и Михаила Шилиманова было возбуждено уголовное дело о хищении средств пайщиков коттеджного поселка "Бухта Квинс". Впоследствии Новиков заявил, что дело против него прекращено "за отсутствием состава преступления".

Добавим, скоро Шилиманову предстоит еще один суд – на этот раз по делу о взятке экс-главы ОЭЗ "Титановая долина" Артемия Кызласова. По версии следствия, бывший замминистра выступал посредником в ее передаче.