Суд между бардом Новиковым и экс-замминистра Шилимановым из-за 126 миллионов перенесли на следующий год

Сегодня, 17 декабря, в Арбитражном суде Свердловской области прошло очередное заседание по заявлению барда и художественного руководителя екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова о взыскании с его бизнес-партнера, экс-замминистра экономики региона Михаила Шилиманова более 126 млн руб.

Ранее сообщалось, что в июле прошлого года Новиков дал Шилиманову в долг 50 млн руб., назначив срок выплаты на январь 2019 года. Однако деньги не были возвращены, в результате к основному долгу прибавилась неустойка в 76,5 млн руб. Бард обратился в суд, который пришел к выводу об обоснованности заявленного Новиковым требования. Уже несколько месяцев идет разбирательство.

Как сообщается в картотеке электронных дел суда, сегодня состоялось очередное заседание. В итоге по решению судьи разбирательство отложили на будущий год - следующее состоится 21 января 2020 года.

В картотеке уточняется, что в конце прошлой недели прокуратура Свердловской области заявила ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

Напомним, в начале декабря экс-замминистра Шилиманов не смог обжаловать требования барда Новикова о взыскании с него 126 млн рублей.