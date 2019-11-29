15 Сентября 2020
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Александр Новиков Михаил Шилиманов Бухта Квинс (2017) | Фото: Накануне.RU

"Какие ваши доказательства?": бард Новиков и экс-замминистра Шилиманов продолжают судиться из-за 126 миллионов

В пятницу в Арбитражном суде Свердловской области прошло очередное заседание по заявлению барда и художественного руководителя екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова о взыскании с его бизнес-партнера, экс-замминистра экономики региона Михаила Шилиманова более 126 млн руб.

Ранее сообщалось, что в июле прошлого года Новиков дал Шилиманову в долг 50 млн руб., назначив срок выплаты на январь 2019 года. Однако деньги не были возвращены, в результате к основному долгу прибавилась неустойка в 76,5 млн руб. Бард обратился в суд, который пришел к выводу об обоснованности заявленного Новиковым требования. Сейчас идет разбирательство.

суд(2016)|Фото:Накануне.RU

Как сообщается в картотеке электронных дел суда, сегодня, 29 ноября, состоялось очередное заседание. От Михаила Шилиманова поступило заявление об истребовании доказательств. В итоге по решению судьи разбирательство отложили почти на месяц - следующее заседание состоится 17 декабря.

Напомним, недавно Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве в отношении Александра Новикова.

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"Какие ваши доказательства?": бард Новиков и экс-замминистра Шилиманов продолжают судиться из-за 126 миллионов

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Теги: Новиков, Шилиманов, суд, доказательства



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