Артюхов заверил, что все обязательства перед жителями Газ-Сале будут выполнены

Губернатор Ямада Дмитрий Артюхов сообщил жителям села Газ-Сале, что уже подготовлены документы, где для газ-салинцев введен дополнительный набор социальной поддержки при переезде, передает корреспондент Накануне.RU.

Этот вопрос был поднят во время онлайн-беседы главы региона с жителями. Прямая линия состоялась в Instagram. Артюхова спросили - где обещанные 100 тыс. для переселенцев. Артюхов заверил, что все обязательства перед жителями Газ-Сале будут выполнены, включая стимулирующие выплаты на транспортные и иные расходы.

Напомним, в селе Газ-Сале Тазовского района признано аварийным уже 80% жилого фонда. Все здания бюджетных организаций имеют предельный износ или также являются аварийными. Власти признали, что расселить муниципалитет легче и дешевле, чем развивать его.

В селе прошло анкетирование, в котором приняли участие 95% жителей. Итоги показали, что абсолютное большинство хочет переселиться в Новый Уренгой, Тазовский, Тюмень и другие города.