26 Ноября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
газ-сале стела (2018) | Фото: 89.mchs.gov.ru

Депутаты заксобрания Ямала проголосовали за присоединение Газ-Сале к Тазовскому

Депутаты заксобрания Ямала проголосовали за присоединение Газ-Сале к райцентру, посёлку Тазовский, сообщили Накануне.RU в парламенте.

"Решение обусловлено объективными причинами. Большинство готовы и желают переехать. 80% жилого фонда – в аварийном состоянии. Будут выплаты на покупку жилья и переезд. Сведения по административно-территориальному устройству внесут с 1 января 2025 г., это даст возможность спокойно переехать, не меняя документы", - сказала вице-спикер заксобрания Наталья Фиголь.

Напомним, в селе Газ-Сале Тазовского района признано аварийным уже 80% жилого фонда. Все здания бюджетных организаций имеют предельный износ или также являются аварийными. Власти признали, что расселить муниципалитет легче и дешевле, чем развивать его. В селе прошло анкетирование, в котором приняли участие 95% жителей. Итоги показали, что абсолютное большинство хочет переселиться в Новый Уренгой, Тазовский, Тюмень и другие города.

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Депутаты заксобрания Ямала проголосовали за присоединение Газ-Сале к Тазовскому

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Теги: Газ-Сале, Тазовский, Наталья Фиголь



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