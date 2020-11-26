Депутаты заксобрания Ямала проголосовали за присоединение Газ-Сале к Тазовскому

Депутаты заксобрания Ямала проголосовали за присоединение Газ-Сале к райцентру, посёлку Тазовский, сообщили Накануне.RU в парламенте.

"Решение обусловлено объективными причинами. Большинство готовы и желают переехать. 80% жилого фонда – в аварийном состоянии. Будут выплаты на покупку жилья и переезд. Сведения по административно-территориальному устройству внесут с 1 января 2025 г., это даст возможность спокойно переехать, не меняя документы", - сказала вице-спикер заксобрания Наталья Фиголь.

Напомним, в селе Газ-Сале Тазовского района признано аварийным уже 80% жилого фонда. Все здания бюджетных организаций имеют предельный износ или также являются аварийными. Власти признали, что расселить муниципалитет легче и дешевле, чем развивать его. В селе прошло анкетирование, в котором приняли участие 95% жителей. Итоги показали, что абсолютное большинство хочет переселиться в Новый Уренгой, Тазовский, Тюмень и другие города.