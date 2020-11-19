19 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Мама с коляской (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области поставлен рекорд по новым случаям коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Свердловской области установлен рекорд по новым случаям коронавируса. Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, было выявлено 369 случаев заболевания.
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Диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (143 заболевших) и других муниципалитетов. На данный момент общее количество зафиксированных на Среднем Урале случаев новой коронавирусной инфекции составляет 42 тыс. 88.

За сутки в области был выписан 371 человек и зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19. Общее число выписанных достигло 34 тыс. 253, скончались 926 заболевших.

Как сообщало Накануне.RU, ранее свердловский вице-губернатор Павел Креков заявлял, что "ситуация по заболеваемости COVID-19 в регионе стабилизировалась".

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В Свердловской области поставлен рекорд по новым случаям коронавируса за сутки

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Теги: рекорд, коронавирус, оперштаб, Свердловская область



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